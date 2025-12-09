اليوم.. منتخب الاسكواش المصري يستهل مشواره في كأس العالم بالهند

يستهل منتخب مصر للاسكواش تحت 23 عاما اليوم "الثلاثاء" مشواره في بطولة كأس العالم لشباب الاسكواش 2025 بالهند، التى تستمر منافساتها حتى 14 ديسمبر.

و يمثل منتخب مصر للشباب تحت 23 عاما، المصنف الأول وحامل اللقب، إبراهيم القبانى و سيف الشناوى وناردين جرس و نور هيكل .

وفازت مصر بنسخة عام 2023 على حساب المنتخب الماليزي و مثل المنتخب المصرى وقتها علي أبو العينين وكريم الحمامى وفيروز أبو الخير وكنزي أيمن .

و يشارك فى المنافسات 12 دولة بعدد 2 لاعب و 2 لاعبة لكل منتخب.

على جانب آخر، توج مصطفى عسل المصنف الأول عالميا وبطل نادي بالم هيلز بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد فوزه على يوسف إبراهيم المصنف السادس و بطل وادي دجلة في النهائي 3-0 .

كما حصدت نور الشربينى بطلة نادي سبورتنج و المصنفة رقم 4 عالميا في لعبة الاسكواش لقب بطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على الأمريكية اوليفا ويفر بنتيجة 3/0 .