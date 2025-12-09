قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
لسوء الأحوال الجوية.. توقف الصيد والملاحة في كفر الشيخ
رياضة

اليوم.. منتخب الاسكواش المصري يستهل مشواره في كأس العالم بالهند

محمد سمير

يستهل منتخب مصر للاسكواش تحت 23 عاما اليوم "الثلاثاء" مشواره في بطولة كأس العالم لشباب الاسكواش 2025 بالهند، التى تستمر منافساتها حتى 14 ديسمبر.

و يمثل منتخب مصر للشباب تحت 23 عاما، المصنف الأول وحامل اللقب، إبراهيم القبانى و سيف الشناوى وناردين جرس و نور هيكل .

وفازت مصر بنسخة عام 2023 على حساب المنتخب الماليزي و مثل المنتخب المصرى وقتها علي أبو العينين وكريم الحمامى وفيروز أبو الخير وكنزي أيمن .

و يشارك فى المنافسات 12 دولة بعدد 2 لاعب و 2 لاعبة لكل منتخب.

على جانب آخر،  توج مصطفى عسل المصنف الأول عالميا وبطل نادي بالم هيلز بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بعد فوزه على يوسف إبراهيم  المصنف السادس و بطل وادي دجلة في النهائي 3-0 .

كما حصدت نور الشربينى بطلة نادي سبورتنج و المصنفة رقم 4 عالميا في لعبة الاسكواش لقب بطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على الأمريكية اوليفا ويفر بنتيجة 3/0 .

منتخب مصر للاسكواش بطولة كأس العالم للاسكواش منتخب مصر ناردين جرس نور هيكل إبراهيم القبانى

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

