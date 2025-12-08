قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحرك عاجل من الاتحاد الإيراني بشأن أزمة مباراته مع مصر في كأس العالم

منتخب ايران
منتخب ايران
حمزة شعيب

أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك موقع "outsports"، أن أعضاء اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2026 في سياتل قرروا تسمية مباراة المنتخبين الإيراني والمصري في البطولة باسم المثليين "مباراة شرف"، والاحتفال بـ"شهر فخر المثليين" في ملعب لومين!.

وأفادت وكالة مهر للأنباء على الرغم من أن موقع "outsports" زعم أن مسؤولي سياتل أرادوا اتخاذ هذا الإجراء على هامش مباراة 26 يوليو في ملعب لومين، وأن المباراة ستُقام في موعدها المحدد، حيث ستتواجه إيران ومصر في الملعب، ونظرًا لأن شعبي إيران ومصر شعب مسلم، فإن هذا القرار من مسؤولي سياتل يُعتبر تصرفًا خبيثًا.

يأتي هذا في وقت تُشدد فيه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) صراحةً على ضرورة إبعاد القضايا العرقية والجنسية والدينية عن كرة القدم. 

وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعتزم الاحتجاج على هذه المسألة في رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والتواصل معه بشأن إقامة المباراة تحت هذا الاسم، وكذلك بشأن إثارة مثل هذه القضايا داخل الملعب.

ويواجه منتخبا إيران ومصر بعضهما البعض الساعة 6:30 صباحًا يوم 26 يوليو (بتوقيت إيران)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

الاتحاد الإيراني منتخب مصر كأس العالم

