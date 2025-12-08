ستة مدربين يتنافسون على لقب أفضل مدرب لعام 2025

يشهد 2025 منافسة قوية على لقب أفضل مدرب في العالم، مع تواجد مجموعة من أبرز الأسماء في القارة الأوروبية، الذين حققوا نتائج بارزة مع أنديتهم ويملكون تأثيرًا واضحًا على فرقهم من الناحية التكتيكية والفنية.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب 2025

وكشف الحساب الرسمي لجوائز جلوب سوكر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2025، والتي تضم 6 مدربين بارزين يتنافسون على اللقب هذا العام، وهم:

1- لويس إنريكي – باريس سان جيرمان

قاد الفريق الباريسي بأسلوب هجومي متوازن، مع اعتماد واضح على الكرة الجماعية، وقدّم نتائج قوية في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

2- تشابي ألونسو – ريال مدريد

برز مع الفريق الملكي بفضل إدارة جيدة للمواهب الشابة وتنظيم الفريق بشكل متقن، مع المحافظة على هوية الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في جميع المسابقات.

3-هانز فليك – برشلونة

نجح في إعادة تنظيم الفريق الكتالوني، وتحقيق استقرار فني واضح، مع أسلوب هجومي يعتمد على الضغط العالي واستغلال الفرص الهجومية بشكل فعّال.

4- إنزو ماريسكا – باريس سان جيرمان

ساهم بشكل كبير في تطوير مشروع الفريق الفرنسي من الناحية التكتيكية، مع تقديم أداء جماعي متوازن واستغلال أفضل للنجوم الكبار في الفريق.

5- ميكيل أرتيتا – آرسنال

حقق نتائج ملفتة مع الجانرز، مع تطوير أسلوب لعب هجومي ودفاعي متوازن، وقدرة على إدارة ضغط المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي.

6- آرني سلوت – ليفربول

قاد الفريق الإنجليزي خلال موسم مليء بالتحديات، مع المحافظة على أسلوب الفريق المعروف بالهجوم والضغط العالي، رغم الأزمات الداخلية والخلافات مع بعض اللاعبين.