قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ستة مدربين يتنافسون على لقب أفضل مدرب لعام 2025

إنريكي وسلوت
إنريكي وسلوت

يشهد 2025 منافسة قوية على لقب أفضل مدرب في العالم، مع تواجد مجموعة من أبرز الأسماء في القارة الأوروبية، الذين حققوا نتائج بارزة مع أنديتهم ويملكون تأثيرًا واضحًا على فرقهم من الناحية التكتيكية والفنية.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب 2025

وكشف الحساب الرسمي لجوائز جلوب سوكر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2025، والتي تضم 6 مدربين بارزين يتنافسون على اللقب هذا العام، وهم:

1- لويس إنريكي – باريس سان جيرمان

قاد الفريق الباريسي بأسلوب هجومي متوازن، مع اعتماد واضح على الكرة الجماعية، وقدّم نتائج قوية في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

2- تشابي ألونسو – ريال مدريد

برز مع الفريق الملكي بفضل إدارة جيدة للمواهب الشابة وتنظيم الفريق بشكل متقن، مع المحافظة على هوية الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في جميع المسابقات.

3-هانز فليك – برشلونة

نجح في إعادة تنظيم الفريق الكتالوني، وتحقيق استقرار فني واضح، مع أسلوب هجومي يعتمد على الضغط العالي واستغلال الفرص الهجومية بشكل فعّال.

4- إنزو ماريسكا – باريس سان جيرمان

ساهم بشكل كبير في تطوير مشروع الفريق الفرنسي من الناحية التكتيكية، مع تقديم أداء جماعي متوازن واستغلال أفضل للنجوم الكبار في الفريق.

5- ميكيل أرتيتا – آرسنال

حقق نتائج ملفتة مع الجانرز، مع تطوير أسلوب لعب هجومي ودفاعي متوازن، وقدرة على إدارة ضغط المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي.

6- آرني سلوت – ليفربول

قاد الفريق الإنجليزي خلال موسم مليء بالتحديات، مع المحافظة على أسلوب الفريق المعروف بالهجوم والضغط العالي، رغم الأزمات الداخلية والخلافات مع بعض اللاعبين.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب جلوب سوكر انريكي تشابي ألونسو هانز فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

الدولار

رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فتاة - أرشيفية

سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا

أرض الزمالك

مصدر بوزارة الرياضة يكشف لصدى البلد كواليس فشل عودة أرض أكتوبر للزمالك

محمد صلاح

تصاعد أزمة صلاح في ليفربول.. واستبعاده من مواجهتي إنتر وبرايتون يلوح في الأفق

ترشيحاتنا

اعرض أمراض الرئة

الفرق في علامتين .. أمراض الرئة المزمنة تشبه نزلات البرد| تفاصيل

منتصر ابوسليمان

الصحفي منتصر سليمان يحتفل بحفل زفافه بحضور لفيف من الإعلاميين والصحفيين

تنظيف الأسنان

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

بالصور

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

شبك وطعوم.. استمرار أعمال البحث عن تمساح قرية الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

سر التتبيلة… كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟
كيف تطبقين أسرار المطاعم في البيت؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟
الموضة تحت المطر.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة؟

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد