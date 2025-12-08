الطقس غدا| الأرصاد محذرة: منخفض أوروبي يضرب البلاد

كشفت الدكتور إيمان شاكر مدير المركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في مصر، و الطقس غدًا، مشيرا إلى أن البلاد متأثرة بمنخفض أوروبي يضرب البلاد.

سجّلت العظمى في القاهرة نحو 19 درجة مئوية فقط

وأضاف الدكتور إيمان شاكر مدير المركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، أن المواطنين بدأوا يشعرون بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إذ سجّلت العظمى في القاهرة نحو 19 درجة مئوية فقط، ومع نشاط الرياح يزداد الإحساس بالبرودة، مشيرة إلى أن فيما بخص الطقس غدًا فإن الموجة مستمرة.

وتابعت الدكتور إيمان شاكر مدير المركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن بعض المحافظات ستشهد بخصوص الطقس غدًا ارتفاعًا نسبيًا في كمية الأمطار، وعلى رأسها “مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، ودمياط” وأضافت أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تتطلب الحذر خلال القيادة وحركة المواطنين.

طقس



عن الظواهر الجوية فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 12

العريش 22 11

رفح 21 13

رأس سدر 21 12

نخل 19 03

كاترين 13 02

الطور 22 12

طابا 19 13

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 13

العلمين 18 12

مطروح 19 13

السلوم 19 10

سيوة 20 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 22 12

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 25 21

الفيوم 19 13

بني سويف 19 12

المنيا 21 08

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 23 08

الأقصر 22 08

أسوان 22 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 23 12

