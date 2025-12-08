قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

استكمال وتطوير ميناء السخنة.. تقدم في الأعمال وتحويله إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر

ميناء
ميناء
حمادة خطاب

شهد مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة تقدمًا ملحوظًا في مختلف مراحله، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأكدت وزارة النقل أن ميناء السخنة يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة/الدخيلة" ضمن مشروع محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

أعمال التطوير

وتشمل أعمال التطوير تنفيذ 5 أحواض جديدة، و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، وساحات تداول على مساحة 9.2 مليون متر مربع، ومناطق لوجستية تتجاوز 5.2 كم²، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا من الخرسانة، وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا مرتبطة بالقطار الكهربائي السريع. وتبلغ مساحة الميناء الكلية 29 كم².

وأشارت الوزارة إلى أن محطة حاويات هاتشيسون هي أولى محطات تطوير الميناء، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لها بنسبة 100%، فيما تتواصل أعمال البنية الفوقية بوتيرة متقدمة.

وتعمل الدولة على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي وزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، من خلال التوسع في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال محطة الحاويات الجديدة ضمن مخطط تطوير الميناء. وتم التخطيط العام للموقع ليضاهي أحدث الموانئ العالمية بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتتعاون وزارة النقل مع أكبر التحالفات العالمية في إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات لتعظيم الطاقة التشغيلية للموانئ المصرية، وزيادة تردد السفن الدولية، ومضاعفة حجم تجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

