تعديل توقيت آخر القطارات.. تعرف على مواعيد عمل مترو الأنفاق

بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ارتفعت معدلات البحث من قبل كثير من المواطنين حول مواعيد مترو الأنفاق في الشتاء 2025، بعد إجراء الهيئة القومية للإنفاق تعديلات جديدة على مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف «LRT» .

مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025

وفقًا للهيئة القومية للأنفاق، يتم تشغيل القطارات يوميًا من الساعة 5:15 صباحًا وحتى منتصف الليل تقريبًا، مع التزام جميع الخطوط بالمواعيد الجديدة لضمان انتظام التشغيل وتوفير أفضل خدمة ممكنة للركاب.

ـ يبدأ تشغيل أول قطار من المحطات النهائية للخطين الأول والثاني «حلوان - المرج الجديدة - شبرا - المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، بينما ينطلق أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات في الخطوط الثلاثة

ـ ينطلق آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان الساعة 11:40 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من شبرا الساعة 11:55 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

ـ تلتقي آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا، بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وكذلك بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

ـ ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

جاءت مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» خلال فترة التوقيت الشتوي لعام 2025، كما يلي:

ـ ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من محطة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 6:04 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر الساعة 6:48 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من بدر إلى العبور الجديدة «المعرفة» الساعة 6:34 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا.

ـ يتم تشغيل قطارات مباشرة من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في الساعة 7:30 صباحًا و8:00 صباحًا لتلبية احتياجات الركاب في ساعات الذروة الصباحية.

مواعيد آخر القطارات

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 10:15 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 10:36 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من الفنون والثقافة إلى بدر الساعة 10:45 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر الساعة 10:39 مساءً.