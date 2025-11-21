قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

تعديل توقيت آخر القطارات.. تعرف على مواعيد عمل مترو الأنفاق

خالد يوسف

بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ارتفعت معدلات البحث من قبل كثير من المواطنين حول مواعيد مترو الأنفاق في الشتاء 2025، بعد إجراء الهيئة القومية للإنفاق تعديلات جديدة على مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف «LRT» .

مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025

وفقًا للهيئة القومية للأنفاق، يتم تشغيل القطارات يوميًا من الساعة 5:15 صباحًا وحتى منتصف الليل تقريبًا، مع التزام جميع الخطوط بالمواعيد الجديدة لضمان انتظام التشغيل وتوفير أفضل خدمة ممكنة للركاب.

ـ يبدأ تشغيل أول قطار من المحطات النهائية للخطين الأول والثاني «حلوان - المرج الجديدة - شبرا - المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 5:20 صباحًا، بينما ينطلق أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات في الخطوط الثلاثة

ـ ينطلق آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان الساعة 11:40 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من شبرا الساعة 11:55 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من المنيب الساعة 12:05 صباحًا.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة الساعة 11:33 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج الساعة 11:29 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:55 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور الساعة 11:52 مساءً.

ـ تلتقي آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا، بينما ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وكذلك بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

ـ ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

جاءت مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف «LRT» خلال فترة التوقيت الشتوي لعام 2025، كما يلي:

ـ ينطلق أول قطار من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 6:00 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من محطة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 6:04 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر الساعة 6:48 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من بدر إلى العبور الجديدة «المعرفة» الساعة 6:34 صباحًا.

ـ ينطلق أول قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 6:01 صباحًا.

ـ يتم تشغيل قطارات مباشرة من عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في الساعة 7:30 صباحًا و8:00 صباحًا لتلبية احتياجات الركاب في ساعات الذروة الصباحية.

مواعيد آخر القطارات

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 10:15 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر الساعة 10:45 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من بدر إلى عدلي منصور الساعة 10:36 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من الفنون والثقافة إلى بدر الساعة 10:45 مساءً.

ـ يتحرك آخر قطار من العبور الجديدة «المعرفة» إلى بدر الساعة 10:39 مساءً.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

قرعة الحج

ننشر أسماء الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية

جانب من الحدث

تدشين مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بـ 150 مسجدًا في الوادي الجديد

مستشفي الفرافرة

وكيل صحة الوادي الجديد يتابع الخدمة الطبية بمستشفى الفرافرة المركزي

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

