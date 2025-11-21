المتسابق وليد صلاح: والدي ضحّى من أجلي وأعطى من حق إخوتي ليعلّمني القرآن الكريم

شهدت الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة" لحظة إنسانية بامتياز، حين تأثر المتسابق وليد صلاح إمام وبكى أثناء حديثه عن دعم والده له في رحلة حفظ القرآن الكريم، قائلاً:"والدي ضحّى من أجلي وخد من حق إخوتي علشان يعلّمني القرآن.. ومش هنسى جميله طول عمري".

برنامج يهدف لاكتشاف المواهب القرآنية

ويهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع عبر قنوات الحياة – CBC – الناس بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق من مختلف المحافظات

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات الجمهورية.

وتضم لجنة التحكيم نخبة من كبار علماء القراءات وفنون المقامات، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

لجنة تحكيم تضم قمماً دينية وصوتية

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم:

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف

الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الديار المصرية

فضيلة الدكتور علي جمعة – عضو هيئة كبار العلماء

القارئ الشيخ أحمد نعينع

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما

إذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل

منافسة قوية بين 32 موهبة

شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم ما يزيد عن 14 ألف متسابق، وتمت التصفية على مراحل متعددة إلى أن وصلت المنافسة إلى أفضل 32 موهبة في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدّم البرنامج الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد "دولة التلاوة" خطوة رائدة نحو:

دعم المواهب القرآنية الشابة

إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة

تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.