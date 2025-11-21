دولة التلاوة| مصطفى حسني لـ المتسابق محمد القلاجي: ادعيلي وادعي لعيالي

علّق الداعية الإسلامي مصطفى حسني على أداء المتسابق الثالث محمد أحمد حسن إسماعيل القلاجي خلال الحلقة الثالثة من برنامج دولة التلاوة، قائلاً: “بقراءتك لـ محمد رسول الله.. يعلم أن أثره باقٍ في الأمة… ادعيلي وادعي لعيالي”.

دولة التلاوة.. برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض عبر قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق في الاختبارات

شارك في اختبارات البرنامج، الذي يأتي بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.

وتضم لجنة التحكيم كل من:

- الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

- د. طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

- الداعية مصطفى حسني

- القارئ الشيخ طه النعماني

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

يشارك في البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم:

- د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف

- د. نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية

- د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

- القارئ الشيخ أحمد نعينع

- القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

- الشيخ جابر البغدادي

- القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

- القارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى:

- تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته

- إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

- تشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان 2026

وشهدت التصفيات مشاركة واسعة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية من وزارة الأوقاف برئاسة د. أسامة الأزهري.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويُعد برنامج "دولة التلاوة" خطوة رائدة في:

- دعم المواهب القرآنية

- إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة

- تعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي