محمد ماهر الشناوي: دعم أسرتي ومشايخي كان سبب ظهوري في دولة التلاوة

أعرب المتسابق محمد ماهر شفيق الشناوي، المتسابق الرابع في الحلقة الثالثة من برنامج "دولة التلاوة"، عن امتنانه الشديد لأسرته، مؤكدًا أن دعم والده ووالدته ووقوفهما الدائم وراءه كان الدافع الأول لمشاركته في البرنامج.

وقال الشناوي خلال الحلقة: "والدي ووالدتي ساندوني وشجعوني، وبشكر شيخي وعمي وأخويا"، مؤكدًا أن كل خطوة في رحلته مع القرآن كانت نتيجة هذا الدعم المتواصل.

برنامج يستكشف مواهب الترتيل والتجويد

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف أصوات جديدة واعدة في مجال ترتيل وتجويد القرآن الكريم، حيث يُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس إلى جانب منصة Watch It يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إقبال ضخم.. أكثر من 14 ألف متسابق

شهدت اختبارات البرنامج إقبالًا غير مسبوق، حيث شارك أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، ضمن المرحلة التمهيدية التي أُعدت بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية كبرى

يشارك في تقييم المتسابقين لجنة تحكيم رفيعة المستوى تضم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يستضيف البرنامج عددًا من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، في مقدمتهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، القارئ أحمد نعينع، القارئ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، إضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.