دولة التلاوة تعيد إحياء التراث .. آية عبد الرحمن تسلّط الضوء على مسيرة الشيخة سكينة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «دولة التلاوة»، إن الشيخة سكينة حسن وُلدت في الربع الأخير من القرن الـ19، وحفظت القرآن الكريم وأتقنت أحكامه، ليخرج صوتها العذب من قلب الصعيد ويتجاوز حدود الزمان والمكان، في وقت كان صوت المرأة فيه ممنوعًا.

وأشارت إلى أن سكينة حسن كان لها حضور خاص ومستمعون من مختلف الأنحاء، فيما شهد كبار القراء بعذوبة أدائها ودقة تلاوتها وجودة تجويدها، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في تاريخ التلاوة المصرية.

برنامج «دولة التلاوة».. اكتشاف مواهب وتقديم جيل جديد من القرّاء

يُذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت أسبوعيًا، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

ويُقدَّم البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقد شارك في اختبارات موسمه الحالي أكثر من 14 ألف متسابق من جميع المحافظات.

لجنة تحكيم من أكبر القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز العلماء والقرّاء، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف من كبار الرموز الدينية والقراء، منهم:
الدكتور أسامة الأزهري، الدكتور نظير محمد عياد، الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة للقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والمغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم استثنائي للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز الأول في كل من فرعي التجويد والترتيل على مليون جنيه.

كما يتشرف الفائزان بتسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، فضلًا عن إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

منافسة قوية بين الآلاف واختيار أفضل 32 متسابق

شهدت التصفيات الأولية إقبالًا واسعًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق، وتمت مراحل متعددة من التصفية انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، تحت إشراف لجنة علمية برئاسة الدكتور أسامة الأزهري.

