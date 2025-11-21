مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة .. أسماء القنوات وقيمة الجوائز

يمثل برنامج دولة التلاوة الذي ترعاه وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فرصة بارزة لاكتشاف المواهب القرآنية الشابة من محافظات مصر كافة بهدف تعزيز المشهد الديني والثقافي من خلال الأصوات الجميلة والإظهار القرآني المتقن.

موعد عرض برنامج دولة التلاوة

ويذاع برنامج دولة التلاوة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا، ويُعرض عبر عدة قنوات بينها الحياة وCBC و«الناس»، إضافة إلى المنصة الرقمية Watch It.

وتبلغ قيمة جوائز برنامج دولة التلاوة 3.5 مليون جنيه،لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على التفوق، وتوزّع الجائزة الكبرى بحيث يحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما تُمنح لهما الفرصة لتسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتِيهما وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، ويُكرّمان أيضًا بإمامة المصلّين في صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان القادم.

كما أن الفائزين بالمركز الثاني في فرعي التجويد والترتيل ينالون 500 ألف جنيه لكل فرع، بينما يحصل أصحاب المركز الثالث في كل فرع على 250 ألف جنيه، ما يعزز روح التنافس بوضوح حتى ضمن المراكز التي تلي القمة، كما يتيح البرنامج منصة مميزة لعدد كبير من المتسابقين لعرض قدراتهم وإيصال صوتهم إلى جمهور واسع من المهتمين بالقرآن الكريم.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

تضم لجنة التحكيم في المسابقة نخبة من كبار العلماء والمختصين، من بينهم الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية الإسلامي مصطفى حسني، بالإضافة إلى القارئ الشيخ طه النعماني، وهو ما يعكس عمق الخبرة الدينية والفنيّة في التحكيم، كما أن وجود مثل هذه الأسماء يمنح المسابقة مصداقية كبيرة ويشجع المشاركين على التطور بمستوى أدائهم.

المدرسة المصرية في التلاوة

وأعربت وزارة الأوقاف المصرية، عن الفخر والامتنان مع انطلاق مسابقة دولة التلاوة من أرضٍ كانت – وستظل – الحاضنة الكبرى لفنّ التلاوة، والمدرسة التي نهلت منها الشعوبُ معاني الجمال، وتعلّمت على أيدي قرّائها أصول الأداء وروح الخشوع.

وأضافت الأوقاف، في بيانها، ما شهدته الوزارة من تفاعل كريم مع برنامج «دولة التلاوة» لم يكن مجرد متابعة إعلامية، بل كان حضورًا وجدانيًّا يعبّر عن تقدير راسخ لهذا التراث، ووعيٍ أصيل بقيمة المدرسة المصرية التي امتد عطاؤها عبر عقود طويلة.

وتابعت الأوقاف إن الكلمات النبيلة التي تفضّل بها جمهورنا الكريم، والمتابعة الواعية التي لمسناها مع البرنامج، قد أضفت على المسابقة روحًا خاصة روحًا تُعيد إلى الذاكرة مكانة مصر في خدمة كتاب الله، وتؤكد أن هذا الوطن ما زال ينطق بالقرآن حبًّا واعتزازًا ووفاءً لتاريخه العظيم.

وتتقدّم وزارة الأوقاف المصرية بخالص الشكر والتقدير لجمهور مصر الواعي النبيل، فهو الشريك الأصيل في كل جهد يُبذل لخدمة كتاب الله، والداعم الصادق الذي يمنح الأعمال الجليلة ما تستحقه من حضور وهيبة ورفعة.