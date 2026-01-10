خبير أسري يكشف كيف تستغل المرأة قدراتها في العلاقات العاطفية

قال خبير العلاقات الأسرية حازم توفيق إن المرأة بطبيعتها فتنة طبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الفتنة ليست مجرد مظهر خارجي، بل تشمل قدرة على التأثير وجذب الانتباه، ما يمنحها ميزة في إدارة العلاقات العاطفية.

ذكاء عاطفي يساعد المرأة على إدارة العلاقات

أوضح حازم توفيق، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرأة غالبًا أكثر ذكاء عاطفيًا من الرجل في مواقف معينة. فهي قادرة على استخدام اللغة العاطفية والتعبير عن مشاعرها بطريقة تشد الطرف الآخر، مما يساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة في العلاقات.

الفتنة وسيلة لفهم العلاقة بين الجنسين

أكد خبير العلاقات الأسرية أن الفتنة الطبيعية للمرأة لا تعني تفوقها على الرجل بشكل عام، بل هي جزء من ديناميكيات العلاقة بين الجنسين. وفهم هذه الطبيعة يُسهم في بناء علاقات متوازنة وواعية، ويقلل من سوء الفهم والخلافات بين الشريكين.

إدراك الفروق الطبيعية يعزز الاستقرار الأسري

واختتم حازم توفيق حديثه بالتأكيد على أن الإدراك الصحيح للفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة يعزز الاستقرار الأسري ويساعد على اتخاذ قرارات عاطفية صحيحة تتناسب مع الواقع المعاصر.