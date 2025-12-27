استشاري علاقات أسرية: السلام النفسي لايعني غياب المشكلات بل حسن التعامل معها

أكدت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري العلاقات الأسرية، أن مفهوم السلام النفسي لا يرتبط بغياب المشكلات من حياة الإنسان، وإنما يتمثل في القدرة على مواجهتها بوعي وهدوء، بما يحقق حالة من الرضا الداخلي والتوازن النفسي.

وأوضحت الجندي، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن السلام النفسي يُعد مهارة مكتسبة وليست فطرية، ويُطلق عليه أحيانًا «مهارة انتقاء المعارك».

وأشار إلى أن اكتسابه يبدأ باتخاذ قرار واعٍ بالعيش براحة نفسية وعدم تحميل النفس أعباء وضغوطًا تفوق قدرتها.

وأضافت أن تعدد المصطلحات المرتبطة بالمفهوم مثل الهدوء النفسي أو تقبل الذات أو تجاوز المشكلات، يصب في معنى واحد هو الرضا، مؤكدة أن التغيير الحقيقي لا يحدث إلا بقرار شخصي وإصرار، تمامًا كتعلم أي مهارة حياتية أخرى.