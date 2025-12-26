وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية و الهجرة أن اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل يندرج ضمن إطار تجاري بحت، ولا يمت بصلة إلى قضية غزة أو ملف التهجير.



وأوضح عبد العاطي، في تصريحات ضمن مقابلة في برنامج الإعلامي عماد الدين أديب على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن الصفقة تمثل اتفاقا تجاريا بين الشركات المعنية فقط، من دون أي ارتباط سياسي بالملفات الإنسانية أو الإقليمية.



وفيما يتعلق بإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، أفاد الوزير بأنه سيتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة إدارية لإدارة القطاع، مؤكدا وجود توافق عربي وفلسطيني على أن تكون اللجنة مكونة من تكنوقراط، لضمان تطبيق خطة وقف إطلاق النار برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه الضمان الأساسي لتنفيذ الاتفاق.



وعن الملف السوداني، أشار عبد العاطي إلى وجود عناصر مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق تقدم في العملية السياسية، مؤكدًا رفض مصر استمرار عمليات التدمير، وضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة سودانية خالصة، مع توفير ملاذات آمنة ضمن الهدنة الإنسانية.