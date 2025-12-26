قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللهم بك أصبحنا.. ردد أذكار الصباح الآن
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. ما الذي تخبئه نبوءات بابا فانجا لـ2026؟
تعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر بمختلف المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية
شركة تسويق تبحث عن عرض خارجي لعمر سيد معوض.. وإسبانيا الوجهة الأقرب
البيت الأبيض: الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط في غزة الشهر المقبل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 26-12-2025
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تفاؤل رئيس الوزراء لن يتحقق إلا إذا كان هناك تحسن في دخل المواطن.. انفصال مزدوج ويوم كبيس على الفن والإعلام.. ماذا يحدث بين المشاهير؟
تقلبات جوية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح تزامنا مع ضباب يغطي الطرق الصباحية
برعاية أمريكية.. تقدم غير مسبوق في المحادثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
توك شو

وزير خارجية فنزويلا: ممتنون لروسيا لدعمها الدفاع عن سيادتنا

بوتين
بوتين
البهى عمرو

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم الجمعة، عن تقدير كراكاس لدعم روسيا، بعد أن أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وجاء في البيان: "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة الاتحاد الروسي على دعمها القيم لجهود الرئيس مادورو في الدفاع عن سيادة ومصالح الشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات والإجراءات غير القانونية والحربية للإدارة الأمريكية في الكاريبي"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

كما شدد خيل على "الدعم الثابت" الذي تقدمه روسيا للحفاظ على منطقة الكاريبي كمنطقة سلام، ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المنطقة.

وزير الخارجية الفنزويلي روسيا وزارة الخارجية الروسية الخارجية

