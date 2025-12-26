وزير خارجية فنزويلا: ممتنون لروسيا لدعمها الدفاع عن سيادتنا

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، اليوم الجمعة، عن تقدير كراكاس لدعم روسيا، بعد أن أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وجاء في البيان: "بالنيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، نود أن نعرب عن خالص امتناننا لحكومة الاتحاد الروسي على دعمها القيم لجهود الرئيس مادورو في الدفاع عن سيادة ومصالح الشعب الفنزويلي في مواجهة التهديدات والإجراءات غير القانونية والحربية للإدارة الأمريكية في الكاريبي"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

كما شدد خيل على "الدعم الثابت" الذي تقدمه روسيا للحفاظ على منطقة الكاريبي كمنطقة سلام، ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المنطقة.