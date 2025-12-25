روسيا: بروكسل يمكنها استخدام القرض الأوروبي للتنمية في أوكرانيا لكنها بحاجة إلى مذابح

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يراهن على تصعيد الصراع واستمرار القتال في أوكرانيا فهو يريد المال فقط.

وحول القرض الأوروبي لكييف بقيمة 90 مليار يورو ، أشارت زاخاروفا إلى أن بروكسل يمكنها استخدام هذه الأموال للتنمية الاقتصادية في أوكرانيا لكنها بحاجة إلى مذابح.

وفي وقت سابق ، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فلاديميرزيلنسكي أن دعم الاتحاد الأوروبي لبلاده بـ 90 مليار يورو هو دعم كبير يعزز صمود كييف .

وفي تصريحات صحفية له ؛ شدد لرئيس الأوكراني على أنه من المهم أن تبقى الأصول الروسية مجمدة وأن تحصل أوكرانيا على ضمان أمني مالي للسنوات المقبلة.

كما عبّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي بشان قرار المجلس الأوروبي الذي توصل إلى اتفاق لتقديم دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو للفترة 2026-2027.

وقال زيلينسكي: "هذا دعمٌ هامٌ يُعزز صمودنا بشكلٍ حقيقي. من المهم الحفاظ على تجميد الأصول الروسية وتأمين الأمن المالي لأوكرانيا خلال السنوات القادمة."