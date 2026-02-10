انفصام في الشخصية.. نشأت الديهي ينفعل بسبب واقعة التحرش بفتاة الاتوبيس

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء مباشرة، بسبب فيديو واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام.

وقال نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، إن ما أغضبه في هذا الفيديو هو الرجل الذي ظهر بجانب الشاب المتهم بالتحرش، ممسكا بسبحة في يده ويسبح بها ولم يرفع الظلم عن فتاة تهان أمامه.

وأضاف أن هذا هو انفصام في الشخصية بين ما نؤمن به ظاهريا وبين السلوك الفعلي للإنسان، بين ما يقوله اللسان وما يصدقه العمل.

وتابع: يا أخي قوم ارفع الظلم عن البنت، ولكن قال: شوفي انتي لابسة ايه؟ ليعلق على كلمته نشأت الديهي قائلا: انت مال أهلك يا أخي.