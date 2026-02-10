المهندسة هناء حسني تستعرض تفاصيل فعاليات مسابقات فيرست ليجو بمشاركة 16 محافظة

قالت المهندسة هناء حسني إن مكتبة الإسكندرية أفتتحت من خلال مركز القبة السماوية العلمي وبتعاون مع جمعية تكنولوجيا الروبوت ورعاية الموهوبين، النسخة المصرية من مسابقتي FIRST LEGO LEAGUE Discover وExplore لموسم 2025–2026، والتي تستمر من 8 حتى 11 فبراير الجاري داخل مركز مؤتمرات المكتبة.

وأضافت هناء حسني خلال صباح الخير يا مصر، أن الموسم الحالي يشهد مشاركة واسعة من الطلاب والمؤسسات التعليمية، حيث يشارك 550 فريقًا يمثلون 120 مدرسة ومركزًا تعليميًا من 16 محافظة، بإجمالي 3100 طالب وطالبة، مع 80 حكمًا وأكثر من 300 متطوع لضمان الالتزام بالمعايير العالمية للمسابقة.

وأوضحت هناء أن موضوع الموسم هذا العام بعنوان UNEARTHED™، ويركز على علم الآثار واكتشاف الماضي لتعزيز فهم الطلاب للحضارات القديمة وربطها بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن المسابقة تمنح الفرق المتميزة فرصة تمثيل مصر في البطولات الدولية، بما يعزز حضور الطلاب المصريين في المحافل العلمية العالمية.