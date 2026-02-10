رئيس حزب البيئة العالمي يحذر من تأثير التغير المناخي على مستقبل الألعاب الأولمبية الشتوية

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن التغير المناخي أصبح عاملًا حاسمًا يهدد إقامة الألعاب الأولمبية الشتوية بشكلها التقليدي، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة أثر بشكل مباشر على نوعية الثلوج الطبيعية اللازمة لممارسة الرياضات الشتوية بأمان وكفاءة.

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الثلوج الطبيعية تحتاج إلى درجات برودة ثابتة للحفاظ على تماسكها، مشيرًا إلى أن فقدان هذه البرودة يؤدي إلى تغير خصائص الثلج، ما يجعله غير ثابت وخطيرًا على المتزلجين، إذ يؤثر ذلك على سرعتهم وقدرتهم على الاستمرار في مسارات التزلج.

وأوضح رئيس حزب البيئة العالمي أن اللجوء إلى الثلوج الاصطناعية أصبح خيارًا مطروحًا في العديد من المدارج التي تأثرت بالتغير المناخي، إلا أنها لا تشكل بديلًا كاملًا عن الثلوج الطبيعية، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى المواصفات البيئية والطبيعية المطلوبة، وتعد حلًا مؤقتًا فرضته ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن مناطق واسعة من العالم تشهد تراجعًا ملحوظًا في تساقط الثلوج، مستشهدًا بمنطقة جبال شرق المتوسط التي تُعد مقياسًا لتغير أنماط تساقط الثلوج.

وأكد أن هذا التغير أدى إلى تبدل المسار البيئي للمناطق الجبلية، محذرًا من أن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار ارتفاع خط تساقط الثلوج، ما ينذر بتداعيات بيئية خطيرة على المدى القريب والبعيد.