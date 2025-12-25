روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى ألمانيا

وجهت وزارة الخارجية الروسية نداءا عاجلا إلى مواطنيها بمن فيهم الصحفيين بضرورة عدم السفر إلى ألمانيا إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات لها : روسيا تدعو رعاياها بمن فيهم الصحفيون للامتناع عن السفر إلى ألمانيا إلا في حالات الضرورة القصوى

وأضافت زاخاروفا : بشأن محاولة الاستيلاء على القنصلية الروسية في جدانسك إذا كان أي أحد يخطط للاستيلاء على ممتلكات روسية فعليه أولاً التفكير بالعواقب.

وتابعت : موسكو تؤكد دعمها لمادورو وتأمل أن تساعد براجماتية ترامب في إيجاد حلول مقبولة للطرفين في الأزمة مع فنزويلا.

وأستطردت قائلة : تم اعتقال نائب رئيس الجالية الروسية في لاتفيا غوشين وهذا اضطهاد سياسي وموسكو ستدافع عن حقوقه

وختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحاتها قائلة : موسكو تدين بشدة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي وفرض الحصار على فنزويلا.