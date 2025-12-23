قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 عقود مشروعات صناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار
الصحة تشارك في فعاليات جمعية شريان العطاء لتعزيز ثقافة التبرع بالدم
جنوب سيناء تطلق إستراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ ضمن مشروع "جرين شرم"
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره السوري في موسكو قريبا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقي بنظيره السوري في العاصمة موسكو قريبًا.

وكانت أفادت القناة نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو أبلغت الولايات المتحدة رسميًا بمخاوفها إزاء التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا.

تحذير من تداعيات سياسية واقتصادية

وأكدت الخارجية الروسية أن هذه المخاوف ترتبط بالتداعيات المحتملة للسياسات الأمريكية على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل فنزويلا، محذرة من أن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

التشديد على احترام سيادة فنزويلا

وشددت موسكو على ضرورة احترام سيادة فنزويلا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن فرض سياسات أو ضغوط خارجية لن يسهم في حل الأزمات القائمة.

الدعوة للحوار والحلول الدبلوماسية

ودعت روسيا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.

وزارة الخارجية الروسية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العاصمة موسكو

