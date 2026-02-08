حزب المصريين الأحرار يدين استهداف قوافل الإغاثة والمنشآت الطبية في السودان

أدان حزب المصريين الأحرار، بأشد العبارات، الاستهداف المتكرر لقوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية في السودان الشقيق، ويعتبره جريمة مكتملة الأركان في حق المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر المساس بالعمل الإنساني وتوجب تحييد المرافق الطبية عن مسارات الصراع.

ويؤكد الحزب، أن هذه الممارسات الإجرامية لا تمثل فقط اعتداءً على الإنسان وحقه في الحياة والرعاية، بل تُسهم في تعميق معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتغلق مسارات الحل السياسي، وتعرقل أي جهود جادة لوقف نزيف الدم وإعادة الاستقرار.

داعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية

ويجدد حزب المصريين الأحرار دعمه الكامل للموقف المصري الثابت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض أي مساس بأمنه أو استقراره، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها.

كما يدعو الحزب المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وتأمين الممرات الإنسانية، وضمان وصول المساعدات دون عوائق أو استهداف.

ويشدد الحزب على أن طريق الخروج من دوامة الصراع لا يكون إلا بوقف فوري للاعتداءات، وتغليب صوت الحكمة والحوار، والانتصار لإرادة الشعب السوداني في دولة موحدة آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتصون مؤسسات الوطن.