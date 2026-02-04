قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ طبي صادم في عملية تلقيح صناعي بأمريكا تشعل معركة قضائية| إيه الحكاية؟
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار: القاهرة تُعيد صياغة التوازن الإقليمي بالحوار لا بالصدام

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

ثمِّن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، المسار المتصاعد في العلاقات المصرية – التركية، وما شهده من تطوّر نوعي تُوِّج بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي، في خطوة تعكس نضج القرار السياسي المصري، وقدرته على إدارة الملفات الإقليمية بمنطق الدولة لا بردود الأفعال، وبحسابات المصالح لا بمنطق الاستقطاب.

وأكد الحزب - في بيان صحفي- أن هذا التطوّر يحمل أبعادًا استراتيجية على صعيد دعم الاستقرار الإقليمي، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين، ويُسهم في تخفيف حدة الاستقطابات داخل منطقة أنهكتها الصراعات وتقاطعات النفوذ وتراكم الأزمات.

ورأى حزب المصريين الأحرار أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُدار بعقل الدولة ومفهوم الشراكة المسؤولة، حيث تُقدَّم المصالح الوطنية والأمن القومي باعتبارهما محددين أساسيين للحركة الدبلوماسية، مع الالتزام بثوابت احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبناء علاقات متوازنة تقوم على الندية وتبادل المصالح.

وشدّد الحزب على أن الدول الكبرى في أدوارها لا تصنع مكانتها بالصدام الدائم، بل بقدرتها على إدارة التوازن بين الحزم والانفتاح، وتحويل مناطق الاحتكاك إلى مساحات تفاهم، ومواقع الخلاف إلى فرص تعاون.

وتابع أن الدولة المصرية تؤكد اليوم عبر سياستها الخارجية المتزنة، أنها قادرة على إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي، وترسيخ معادلة مفادها أن الاستقرار مدخل للتنمية، والحوار بوابة للشراكة، والتوازن ركيزة للبقاء؛ لتظل مصر فاعلًا رئيسيًا في معادلات الإقليم، وصوتًا راشدًا في زمن الاستقطاب، وحاضرًا بالفعل لا بالشعارات" .

حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل الرئيس عبد الفتاح السيسي الملفات الإقليمية الشؤون الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

البابا لاون

بابا الفاتيكان: الله تكلّم بلغة الإنسان لأن الفهم أول أفعال المحبة

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

سفير فرنسا: 400 طن من المساعدات الإنسانية سيتم توجيهها إلى الفلسطينيين بغزة

بالصور

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون
تخلصي من 5 كجم في أسبوع فقط.. رجيم سريع وآمن لحرق الدهون

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد