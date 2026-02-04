المصريين الأحرار: القاهرة تُعيد صياغة التوازن الإقليمي بالحوار لا بالصدام

ثمِّن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، المسار المتصاعد في العلاقات المصرية – التركية، وما شهده من تطوّر نوعي تُوِّج بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس التركي، في خطوة تعكس نضج القرار السياسي المصري، وقدرته على إدارة الملفات الإقليمية بمنطق الدولة لا بردود الأفعال، وبحسابات المصالح لا بمنطق الاستقطاب.

وأكد الحزب - في بيان صحفي- أن هذا التطوّر يحمل أبعادًا استراتيجية على صعيد دعم الاستقرار الإقليمي، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يخدم مصالح الشعبين، ويُسهم في تخفيف حدة الاستقطابات داخل منطقة أنهكتها الصراعات وتقاطعات النفوذ وتراكم الأزمات.

ورأى حزب المصريين الأحرار أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُدار بعقل الدولة ومفهوم الشراكة المسؤولة، حيث تُقدَّم المصالح الوطنية والأمن القومي باعتبارهما محددين أساسيين للحركة الدبلوماسية، مع الالتزام بثوابت احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبناء علاقات متوازنة تقوم على الندية وتبادل المصالح.

وشدّد الحزب على أن الدول الكبرى في أدوارها لا تصنع مكانتها بالصدام الدائم، بل بقدرتها على إدارة التوازن بين الحزم والانفتاح، وتحويل مناطق الاحتكاك إلى مساحات تفاهم، ومواقع الخلاف إلى فرص تعاون.

وتابع أن الدولة المصرية تؤكد اليوم عبر سياستها الخارجية المتزنة، أنها قادرة على إعادة ضبط الإيقاع الإقليمي، وترسيخ معادلة مفادها أن الاستقرار مدخل للتنمية، والحوار بوابة للشراكة، والتوازن ركيزة للبقاء؛ لتظل مصر فاعلًا رئيسيًا في معادلات الإقليم، وصوتًا راشدًا في زمن الاستقطاب، وحاضرًا بالفعل لا بالشعارات" .