المصريين الأحرار ناعيًا ناجى شحاتة : قامة قضائية رفيعة تركت أثرًا في مسار العدالة

نعى حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن والأسى، المستشار محمد ناجي شحاته، أحد رموز القضاء المصري المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، والذي كرّس سنوات عمره في خدمة العدالة وصون دولة القانون.

وقال الحزب :" كان الفقيد مثالًا للقاضي الوطني الذي أدّى رسالته في صمت وتجرد، ملتزمًا بميزان الحق، حريصًا على هيبة القضاء واستقلاله، فاستحق مكانته الرفيعة في وجدان زملائه وتقدير الرأي العام" .

وإذ يتقدم حزب المصريين الأحرار بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى جموع القضاة وزملائه ومحبيه، فإن الحزب يثمّن مسيرته المشرفة وإسهاماته المخلصة في إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.