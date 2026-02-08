حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

القصة الكاملة

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 نوفمبر 2025، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما وردت معلومات إلى النقيب كريم سكر، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهمين عبدالله ع. س. ط، 31 سنة، سائق لودر، مقيم بوادي الطور، وشقيقه حسين، 24 سنة، سائق لودر، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلان خطر في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق اتهامهما في قضايا مماثلة بمدينة نويبع وشرم الشيخ، وأنهما يستخدمان سيارة ملاكي رقم (ط. ن. ط 6349) في إخفاء المواد المخدرة، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما من مواد مخدرة، جرى إعداد كمين أمني لضبطهما، بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما لتسليم كمية من المواد المخدرة بجوار مسجد عباد الرحمن بحي النور.

وأثناء مشاهدة القوات، حاولا الفرار، إلا أن يقظة رجال المباحث أحبطت محاولتهما، وتمكنت من ضبطهما. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على ثلاث قطع كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ 2300 جنيه، وهاتف محمول. كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني قطعتان كبيرتان من مخدر الحشيش، ومبلغ 1700 جنيه، وهاتف محمول.

تفتيش السيارة

وأسفر تفتيش السيارة عن ضبط «كتر» و30 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم لمخدر الهيدرو، إضافة إلى مبلغ 40 ألف جنيه و6 دولارات داخل تابلوه السيارة. وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مملوكة لسيدة ، بولاية والدها.

وبفحص السجل الجنائي للمتهم الثاني، تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات من محكمة نويبع في القضية رقم 888 لسنة 2022.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 15004 لسنة 2025، وبعرض المتهمين على نيابة أول شرم الشيخ، قرر شادي حسونة، وكيل النائب العام لنيابات شرم الشيخ، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1652 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.