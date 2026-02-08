قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريم كلٍ منهما مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

القصة الكاملة 

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبدالمجيد، وحامد إبراهيم عبدالقادر، وأحمد مختار أبوإسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، وأحمد عبدالباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 نوفمبر 2025، بدائرة قسم أول شرم الشيخ، عندما وردت معلومات إلى النقيب كريم سكر، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهمين عبدالله ع. س. ط، 31 سنة، سائق لودر، مقيم بوادي الطور، وشقيقه حسين، 24 سنة، سائق لودر، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلان خطر في قضايا الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق اتهامهما في قضايا مماثلة بمدينة نويبع وشرم الشيخ، وأنهما يستخدمان سيارة ملاكي رقم (ط. ن. ط 6349) في إخفاء المواد المخدرة، ويتخذان من منطقة الرويسات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق بضبط المتهمين وما بحوزتهما  من مواد مخدرة، جرى إعداد كمين أمني لضبطهما، بعد ورود معلومات مؤكدة بتواجدهما لتسليم كمية من المواد المخدرة بجوار مسجد عباد الرحمن بحي النور.

وأثناء مشاهدة القوات، حاولا الفرار، إلا أن يقظة رجال المباحث أحبطت محاولتهما، وتمكنت من ضبطهما. وبتفتيش المتهم الأول، عُثر بحوزته على ثلاث قطع كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ 2300 جنيه، وهاتف محمول. كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني قطعتان كبيرتان من مخدر الحشيش، ومبلغ 1700 جنيه، وهاتف محمول.

تفتيش السيارة 

وأسفر تفتيش السيارة عن ضبط «كتر» و30 لفافة بلاستيكية صغيرة الحجم لمخدر الهيدرو، إضافة إلى مبلغ 40 ألف جنيه و6 دولارات داخل تابلوه السيارة. وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مملوكة لسيدة ، بولاية والدها.

وبفحص السجل الجنائي للمتهم الثاني، تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضية مخدرات، وصادر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات من محكمة نويبع في القضية رقم 888 لسنة 2022.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 15004 لسنة 2025، وبعرض المتهمين على نيابة أول شرم الشيخ، قرر شادي حسونة، وكيل النائب العام لنيابات شرم الشيخ، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1652 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

جنوب سيناء سجن اخوين مخدرات جنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

الفضاء

انفجار قمري غير مسبوق.. هل يشهد العالم أعنف اصطدام فلكي في ديسمبر 2032؟

استخدام أحدث الهواتف الذكية فى الفضاء

من الأرض للمدار.. ناسا تفتح أبواب الفضاء أمام الهواتف الذكية| إيه الحكاية؟

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد