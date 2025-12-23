ترامب: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا لحل النزاع تسير بشكل جيد.

وأوضح ترامب - للصحفيين أثناء قضائه عطلته في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا: "المحادثات بشأن أوكرانيا وروسيا تسير على ما يرام، نواصل التحدث".

وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يُجب ترامب، واكتفى بالقول عن القتال: "أود أن أراه يتوقف".

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أشهر إلى التوصل إلى اتفاق سلام، إلا أن المفاوضات واجهت مطالب متضاربة بشدة من موسكو وكييف.

وصرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أمس الأول، الأحد، بأنه أجرى محادثات "مثمرة وبناءة" في فلوريدا مع ممثلين أوكرانيين وأوروبيين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف.

