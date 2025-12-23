أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، سيطرة قواتها على بلدة بريليكا بمنطقة خاركوف، وتحرير بلدة أندرييفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : ردا على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق صباح اليوم استخدمت خلالها صواريخ "كينجال" وتمت إصابة جميع الأهداف بنجاح.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 320 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 160 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها على طول خط المواجهة، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 40 جنديا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما إتخذت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 215 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" واصلت تدمير العدو المحاصر في مدينة دميتروف وتطهير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في رودينسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما كبدت وحدات مجموعة قوات "المركز" القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 320 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.