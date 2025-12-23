الخارجية الروسية: الحرب الأوكرانية على رأس المحادثات مع الولايات المتحدة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، أن الحرب الأوكرانية ستكون الموضوع الرئيسي خلال الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة.

تركيز على الأزمة الأوكرانية والتطورات العسكرية

وأوضحت الخارجية الروسية أن النقاشات ستتناول آخر التطورات على الساحة الأوكرانية، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي، بهدف تبادل وجهات النظر والتوصل إلى حلول تخفف من حدة التوترات.

أهمية الحوار الدبلوماسي

وشددت موسكو على أن استمرار الحوار مع واشنطن يُعد وسيلة أساسية لمعالجة الخلافات، مؤكدًا أن المحادثات تهدف إلى البحث عن سبل التعاون وتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.