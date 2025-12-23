قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا

هاجر رزق

نفى مصدر في وزارة الخارجية الروسية تقارير لوكالة أنباء غربية زعمت إخلاء السفارة الروسية في فنزويلا، واصفا إياها بـ "المعلومات الكاذبة"، وحذر من الاستفزازات الغربية في المنطقة.


 

معلومات كاذبة


 

و قال المصدر: "المعلومات التي تنشرها وكالة أسوشيتد برس حول ما يزعم بأنه إخلاء للسفارة الروسية من فنزويلا هي معلومات كاذبة"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.


 

كما دعت الوزارة الروسية، بحسب المصدر ذاته، إلى "اليقظة وعدم الانصياع للاستفزازات الغربية".


 

جاء هذا النفي في سياق تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي، حيث تقوم الولايات المتحدة بحشد عسكري كبير وتوجه اتهامات للحكومة الفنزويلية.


 

وفرضت واشنطن أيضا إغلاقا للمجال الجوي فوق فنزويلا وحظرا على ناقلات النفط المستهدفة بعقوبات.

 وتداولت وسائل إعلام أمريكية تكهنات حول احتمال قيام الولايات المتحدة "بشن ضربات على منشآت كارتلات المخدرات في فنزويلا".


 

ونشرت البحرية الأمريكية في المنطقة مجموعة قوات بقيادة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد"، وغواصة نووية، مع أكثر من 16 ألف جندي، ونفذت ضربات. ومنذ سبتمبر، أعلنت القوات الأمريكية إغراق ما لا يقل عن 20 قاربا سريعا في المياه الدولية قبالة سواحل أمريكا الجنوبية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وصفتهم بأنهم مهربو مخدرات.


 

