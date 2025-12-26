وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأهمية المحورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري، وبناء الوعي العام، وصياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة ومصالحها العليا.



وقال وزير الخارجية، في لقاء خاص مع التليفزيون المصري، إن "دور الإعلام في مخاطبة الخارج يظل أمرا مهما، ولذلك نحن بحاجة إلى دعم أكبر لقناة النيل؛ لأنها واجهة مصر للخارج.. نريد أن نخاطب الغير لتوصيل وجهة النظر إلى الطرف الآخر لإقناعه بوجهة النظر المصرية"، معربا عن سعادته بأن هناك جزءا من قناة "النيل تي في" مخصص للدول الإفريقية، وهو أمر مهم، ولابد من العمل على زيادته.



وأضاف: أنه بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت السنوات العشر الماضية نقلة نوعية في العلاقة مع إفريقيا من حيث التواجد وإعادة التموضع داخل القارة طبقا لمبدأ المكاسب للجميع.



ولفت وزير الخارجية إلى أهمية أن يبرز الإعلام أهمية الانتماء العربي والإفريقي، موضحا أن الدائرتين العربية والإفريقية تظلان المجال الحيوي للسياسة الخارجية المصرية.