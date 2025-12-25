وزير الخارجية: بعض نزلاء مراكز التأهيل يرفضون الخروج بعد انتهاء أحكامهم بسبب الرعاية الصحية

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير المنظومة العقابية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم هدم 41 سجنا، وإقامة مراكز للتأهيل والإصلاح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

إشادة السفراء بمستوى مراكز التأهيل والإصلاح

وأشار الوزير، إلى أن سفراء بعض دول العالم، زاروا مراكز التأهيل والإصلاح، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على تنفيذ استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح بدر عبد العاطي، أن سفراء عدد من الدول أشادوا بمراكز التأهيل والإصلاح، لما توفره من خدمات غير مسبوقة للنزلاء من رعاية صحية وغيرها.

بعض النزلاء يرفضون مغادرة مراكز التأهيل

وقال وزير الخارجية، هناك نزلاء انتهت مدة عقابهم بناء على الأحكام القضائية، ويرفضون مغادرة مراكز التأهيل بسبب الرعاية الصحية.

