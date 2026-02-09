قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إبراهيم الكرداني: تجربتي الإعلامية بدأت من الشارع والتجارب الصعبة تصنع شخصية أقوى

ابراهيم الكردي
ابراهيم الكردي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي والطبيب إبراهيم الكرداني، أن التجارب الحياتية المختلفة، خاصة السفر إلى دول متعددة، كان لها أثر بالغ في تشكيل شخصيته وصقل خبراته على المستويين الإنساني والمهني، مشيرًا إلى أن كل بلد زارها أضافت له الكثير على مستوى الثقافة والتعامل مع البشر.

وأوضح إبراهيم الكرداني، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مهارة الاستماع تُعد من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب، قائلًا: "أنا بحب الاستماع وده مهم جدًا، ولازم الطبيب يسمع المريض كويس قبل ما يكتب الروشتة"، مؤكدًا أن فهم الحالة النفسية والإنسانية للمريض لا يقل أهمية عن التشخيص الطبي.

وأشار ابراهيم الكردانى، إلى أن تجربته الإعلامية بدأت من الشارع، حيث عمل مذيعًا ميدانيًا وجاب مختلف محافظات الجمهورية، ما منحه خبرة واسعة في التعامل مع الناس بمختلف خلفياتهم، وساعده على فهم المجتمع بشكل أعمق، مضيفًا أن دراسته لعلم النفس والصحة النفسية كان لها تأثير كبير في مسيرته المهنية وحياته الشخصية، لافتًا إلى أنها ساعدته في التعامل مع الضغوط والتحديات، سواء داخل العمل الإعلامي أو الطبي.

وتحدث إبراهيم الكردانى، عن شغفه بالكتابة المسرحية في بداياته، مؤكدًا أنه كتب عددًا من المسرحيات في أولى سنوات حياته العملية رغم شعوره بالخوف والتردد، معتبرًا أن التجربة والمحاولة هما السبيل الوحيد للتعلم والتطور، مشددًا على أنه لم يدخل في خلافات مع أي شخص طوال مشواره، وهو أمر وصفه بالصعب في ظل تعقيدات الحياة، مؤكدًا أن الحياة مليئة بالتحديات، وليس من السهل أن يظل الإنسان مبتسمًا دائمًا، لكن التفاؤل ومحاولة الاستمرار هما مفتاحا النجاح، مؤكدًا على أن كل تجربة جديدة، مهما كانت صعبة، تضيف للإنسان قوة وخبرة، قائلًا: "مفيش حاجة بالساهل، ولازم نبتسم للحياة".

إبراهيم الكرداني كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة

