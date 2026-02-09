قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه
رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026
وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، فعاليات اليوم الختامي لتصفيات الموسم الرابع من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود سعد لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ على نجاح رئيس مركز الخارجة ، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على مجريات التصفيات النهائية التي أُجريت بمشاركة عدد كبير من المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تقييم اللاعبين وفق معايير فنية دقيقة لاختيار أفضل 25 لاعبًا ضمن مراحل البرنامج المتقدمة، على أن يتم استضافتهم بمقر أكاديمية كابيتانو مصر خلال أبريل المقبل؛ لمتابعة إجراءات الإعداد والتدريب المكثف، تمهيدًا لتأهيلهم وفتح آفاق التعاقد مع الأندية المصرية.

وفي ختام جولته، اعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود القائمين على البرنامج ولجان التقييم، موجهًا بدراسة التعاقد مع خبراء مصريين متخصصين في تدريب كرة القدم؛ لعقد دورات تدريبية تستهدف تأهيل مدربي المحافظة، لاسيما بقطاع الناشئين وجميع المراحل السنية.

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

