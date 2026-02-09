محافظ الوادي الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيارات «كابيتانو »

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، فعاليات اليوم الختامي لتصفيات الموسم الرابع من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود سعد لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ على نجاح رئيس مركز الخارجة ، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على مجريات التصفيات النهائية التي أُجريت بمشاركة عدد كبير من المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تقييم اللاعبين وفق معايير فنية دقيقة لاختيار أفضل 25 لاعبًا ضمن مراحل البرنامج المتقدمة، على أن يتم استضافتهم بمقر أكاديمية كابيتانو مصر خلال أبريل المقبل؛ لمتابعة إجراءات الإعداد والتدريب المكثف، تمهيدًا لتأهيلهم وفتح آفاق التعاقد مع الأندية المصرية.

وفي ختام جولته، اعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود القائمين على البرنامج ولجان التقييم، موجهًا بدراسة التعاقد مع خبراء مصريين متخصصين في تدريب كرة القدم؛ لعقد دورات تدريبية تستهدف تأهيل مدربي المحافظة، لاسيما بقطاع الناشئين وجميع المراحل السنية.