وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان

فريدة محمد

كشف السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية عن تعمد أثيوبيا في حجب مياه النيل، قائلا: “جميع الأنهار تخضع للقانون الدولي ،ومايحدث الأن  مثال فاضح وتسيسس صارخ  لإدارة السد الأثيوبي، لاسيما بعد قيامهم  بشكل مفاجئ بحجز كميات كبيرة من المياه  ،ثم بدون مبرر تم ضخها مرة أخري وبدون سابق إنذار مما أدى إلى  غرق مناطق واسعة من السودان”.

وأشار إلي أن مصر تعرضت إلي زيادة مفاجئة في كميات المياه ،و ارتفعت في توقيتات بدون مبرر ولذلك ندين هذه السياسات التي يتبعها الجانب الأثيوبي.

جاء ذلك خلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وشدد السفير عبد العاطي وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم :فيما يتعلق بقطاع غزه ،هناك ظروف شديدة القسوة يتعرض لها أهالينا من السعب الفلسطيني بسبب برودة الطقس ؛فصلا الموجة الشديدة من الأمطار ،وبالتالي لا يوجد ملجأ وملاذ أمن   للمدنيين من الشعب الفلسطيني بعد تهدم منازلهم .

واستطرد وزير الخارجية قائلا :الخيام ضعيفة ،ولاتستطيع إيواء الأسر الفلسطينية لذلك نضغط  بكل قوة مع الولايات المتحدة الأمريكية  ودول أخري  لإدخال كرافانات حديد شديدة  تقي المواطنين داخل قطاع غزه من الطقس شديد الصعوبة.

وأوضح وزير الخارجية قائلا :مصر موجودة على الأرض ولدينا وسائل للإغاثة  ونحاول التحرك  لزيادة مناطق الإغاثة داخل قطاع غزة وهناك انتهاكات  سافره لحقوق الإنسان داخل القطاع .

