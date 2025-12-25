وزير الخارجية: مصر تحتفظ بكافة حقوقها الدولية للحفاظ على أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، أن مصر تحتفظ بكافة حقوقها الدولية للحفاظ على أمنها المائي.

وقال: لدينا من الإجراءات المكفولة بالمواثيق الدولية لمواجهة السد الإثيوبي ،ولا اسميه سد النهضة .

وأشار السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إلى أن العديد من التحديات واجهت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ، لافتا إلي أن مصر تمتلك رؤية شاملة لتعزيز الأمن القومي وحماية مصالح مصر، مع الاستفادة من كل أدوات الدبلوماسية، لتأكيد الصورة الحقيقية للدولة على المستوى الدولي، ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف التي تتعرض لها البلاد من جماعات متطرفة أو كيانات إرهابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي،

وشدد وزير الخارجية على تعرض مصر لاستهداف ممنهج على مختلف الأصعدة، .مبينا إلي أن الجماعات الإرهابية تترصد للدولة المصرية بشكل مستمر، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجية تحرك دولية نشطة ومستمرة تشمل السفر واللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية.