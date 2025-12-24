قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
وزير الخارجية يلتقي السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بحضور السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك في إطار التشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

وقدم وزير الخارجية التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للاستدامة، التي يمنحها صندوق نوبل للاستدامة تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تسهم بجهود مؤثرة في إيجاد حلول مستدامة لقضايا تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات النظيفة، معرباً عن التقدير لهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.

 كما ثمن وزير الخارجية حرص السكرتير التنفيذي على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من توافق الجهود الدولية مع أولويات الدول النامية.

استعرض الوزراء الموقف المصري من القضايا المدرجة على أجندة الاتفاقية، مؤكدين أن موضوعات الجفاف والأمن الغذائي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، وأن مصر تتبنى مقاربة وقائية وتنموية في التعامل مع قضية الجفاف، وليس باعتبارها أزمة طارئة يتم التعامل معها بشكل وقتي. 

كما شدد الوزراء على أهمية توفير تمويل جديد وإضافي للدول النامية، ولاسيما الدول الأفريقية، للتعامل مع تحديات الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر والتعامل مع تحديات الندرة المائية فى مصر.

وشهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن أشكال الدعم الممكنة التي تتيحها الاتفاقية وآلياتها في المرحلة الراهنة، سواء في مجالات بناء القدرات أو الدعم الفني، أو ما يتعلق بالاستفادة من آليات التمويل التي أسفر عنها مؤتمر الأطراف الأخير الذي عُقد في الرياض.

