أخبار العالم

تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و"كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص اليوم الأربعاء، في إطار التواصل الدورى لبحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين وتناول التطورات الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر وقبرص، حيث أكد الوزير عبد العاطي التطلع لاستمرار التنسيق على كافة المستويات بين البلدين ولاسيما في إطار تولي قبرص رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير ٢٠٢٦ لتحقيق مصالح البلدين، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ومواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وسرعة البدء في تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر وقبرص واليونان على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، معرباً عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثلاثى لوزراء الخارجية قريباً لبحث سبل تطوير العلاقات الثلاثية في مختلف المجالات وفى مقدمتها الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحة والنقل والطاقة.

وأطلع وزير الخارجية نظيره القبرصى على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، مسلطاً الضوء على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية من الخطة بما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة دورها الكامل في القطاع. 

كما شدد على رفض مصر لأية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية، مندداً في هذا السياق باستمرار التوسع الاستطانى في الضفة الغربية وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين. وأكد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص السفير تميم خلاف قبرص مجلس الاتحاد الأوروبي

