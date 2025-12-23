وزير الخارجية: نؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيةـ أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشدد وزير الخارجية،على أهمية الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أكد وزير الخارجية، أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بما يشمل تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة شؤون القطاع.

وقال وزير الخارجية، إنه يجب ضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية إلى غزة وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف وزير الخارجية:" نرفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية".