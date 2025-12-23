قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 أحدهم مصابة بنزيف بالعين .. تطورات حالة مصابي عقار إمبابة المنهار
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القافلة المائة.. زاد العزة من مصر إلى غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
تصوير : أحمد بيسو   -  
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري القافلة المائة لـ «زاد العزة من مصر إلى غزة».

وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري تقريراً قدمته الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عن جهود تسيير قوافل «زاد العزة»، وذلك بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" في إطار جهود الهلال الأحمر  المصري المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي امتدت منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 مرورًا بإطلاق أول قوافل «زاد العزة» مع بدء الهدنة الإنسانية في 27 يوليو الماضي وصولًا إلى اليوم، مجددًا التزامه بمواصلة دوره الإنساني الراسخ ومسؤوليته الوطنية في الاستجابة للأزمة الإنسانية التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، التقرير الخاص بجهود تسيير قوافل «زاد العزة»، مؤكدة أن إطلاق القافلة رقم 100 يعكس الجهد المبذول على مدار 150 يوم عمل متواصل منذ انطلاق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي.

وأشارت إمام إلى أن قوافل «زاد العزة» حملت أكثر من 234 ألف طن من المساعدات الإنسانية الشاملة التي يحتاجها القطاع، والتي تضمنت: أكثر من 7 مليون و800 ألف سلة غذائية، أكثر من مليون و 200 ألف جوال دقيق، أكثر مليون و160 ألف عبوة لبن أطفال، أكثر من 1,400 طن مواد طبية وأدوية علاجية، أكثر من مليون و900 ألف حقيبة نظافة شخصية، بالإضافة إلى أكثر من 18 مليون و 200 ألف لتر وقود.

وأضافت أنه مع بدء موجات البرد القاسية التي يشهدها قطاع غزة، كثّف الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية من خلال تسيير مساعدات إغاثية متتابعة ضمن قوافل «زاد العزة»، مُحمّلة بإمدادات الشتاء الأساسية اللازمة لتخفيف معاناة الأهالي، والتي تضمنت: مليون و100 ألف بطانية، أكثر من 37 ألف مرتبة، أكثر من 9 مليون و700 ألف قطعة ملابس شتوية، 800 حمام متنقل، أكثر من 186 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

ولفتت المديرة التنفيذية إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر المصري لدعم قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 تجاوز 780 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما قدم "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد عن 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة».

واختتمت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري كلمتها بالتأكيد على استمرار الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنساني الراسخ والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني الذي يضطلع به بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية والأممية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي.

الهلال الأحمر القافلة المائة لـ «زاد العزة غزة وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

الطالبة جنى

إحالة المتهمة بدهس طالبة التجمع لمحكمة الجنح .. وتحديد جلسة لنظر المحاكمة

أرشيفية

إخماد حريق في مخلفات بلاستيك بمصنع لوحات كهربائية بأكتوبر

لقطات من البحث عن المفقودين

سيدة وأطفالها الثلاثة.. البحث عن مفقودين أسفل عقار إمبابة

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد