القافلة المائة.. زاد العزة من مصر إلى غزة

أطلق الهلال الأحمر المصري القافلة المائة لـ «زاد العزة من مصر إلى غزة».

وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري تقريراً قدمته الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، عن جهود تسيير قوافل «زاد العزة»، وذلك بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة" في إطار جهود الهلال الأحمر المصري المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي امتدت منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 مرورًا بإطلاق أول قوافل «زاد العزة» مع بدء الهدنة الإنسانية في 27 يوليو الماضي وصولًا إلى اليوم، مجددًا التزامه بمواصلة دوره الإنساني الراسخ ومسؤوليته الوطنية في الاستجابة للأزمة الإنسانية التي يعيشها الأهالي في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، التقرير الخاص بجهود تسيير قوافل «زاد العزة»، مؤكدة أن إطلاق القافلة رقم 100 يعكس الجهد المبذول على مدار 150 يوم عمل متواصل منذ انطلاق قوافل «زاد العزة» في 27 يوليو الماضي.

وأشارت إمام إلى أن قوافل «زاد العزة» حملت أكثر من 234 ألف طن من المساعدات الإنسانية الشاملة التي يحتاجها القطاع، والتي تضمنت: أكثر من 7 مليون و800 ألف سلة غذائية، أكثر من مليون و 200 ألف جوال دقيق، أكثر مليون و160 ألف عبوة لبن أطفال، أكثر من 1,400 طن مواد طبية وأدوية علاجية، أكثر من مليون و900 ألف حقيبة نظافة شخصية، بالإضافة إلى أكثر من 18 مليون و 200 ألف لتر وقود.

وأضافت أنه مع بدء موجات البرد القاسية التي يشهدها قطاع غزة، كثّف الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية من خلال تسيير مساعدات إغاثية متتابعة ضمن قوافل «زاد العزة»، مُحمّلة بإمدادات الشتاء الأساسية اللازمة لتخفيف معاناة الأهالي، والتي تضمنت: مليون و100 ألف بطانية، أكثر من 37 ألف مرتبة، أكثر من 9 مليون و700 ألف قطعة ملابس شتوية، 800 حمام متنقل، أكثر من 186 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

ولفتت المديرة التنفيذية إلى أن إجمالي حجم المساعدات التي قدمها الهلال الأحمر المصري لدعم قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 تجاوز 780 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما قدم "المطبخ الإنساني" بمدينة الشيخ زويد، أكثر من 700 ألف وجبة جافة، ما يزيد عن 500 ألف وجبة ساخنة، وأكثر من 2 مليون رغيف خبز، بأيدي متطوعي الهلال المصري في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة».

واختتمت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري كلمتها بالتأكيد على استمرار الهلال الأحمر المصري في أداء دوره الإنساني الراسخ والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني الذي يضطلع به بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات المحلية والدولية والأممية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف حدة المعاناة عن الأهالي.