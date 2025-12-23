ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 70 ألفاً و942 شهيداً

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم /الثلاثاء/، ارتفاع حصيلة ضحايا العداون الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 70 ألفا و 942 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأشارت المصادر، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفا و 195 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وأوضحت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جديد، و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و3 إصابات، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 406 شهداء، و1,118 إصابة، وجرى انتشال 653 جثمانا.



ولفتت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة لمواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.

