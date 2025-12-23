صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء، منهم 1 شهيد جديد و 4 شهداء انتشال و3 إصابات.

وقالت صحة غزة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت صحة غزة في بيانها : ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي الشهداء 406 كما بلغ إجمالي الإصابات: 1,118 وكذا إجمالي الانتشال 653.

فيما بلغت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ؛ 70,942 شهيد و 171,195 إصابة.

كما سُجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة.