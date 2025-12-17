صحة غزة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,668 شهيدًا و 171,152 إصابة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة إستقبال مستشفيات قطاع غزة شهيدا جديدا ومصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت: ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) فقد بلغ إجمالي الشهداء: 394 كما بلغ إجمالي الإصابات: 1,075 وإجمالي الانتشال: 634

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,668 شهيدًا 171,152 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى وفاة مهدي محمد الحلو، نتيجة انهيار المنزل عليه جراء المنخفض الأخير وبذلك تكون الحصيلة النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.