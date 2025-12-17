قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
مجلس الوزراء يوافق علي منح بعض الشركات الرخصة الذهبية
شاهد الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/القاهرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صحة غزة : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,668 شهيدًا و 171,152 إصابة

شهداء فلسطينين
شهداء فلسطينين
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة إستقبال  مستشفيات قطاع غزة شهيدا جديدا ومصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت: ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025) فقد بلغ إجمالي الشهداء: 394  كما بلغ إجمالي الإصابات: 1,075 وإجمالي الانتشال: 634

كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,668 شهيدًا 171,152 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى وفاة  مهدي محمد الحلو، نتيجة انهيار المنزل عليه جراء المنخفض الأخير وبذلك تكون الحصيلة  النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.

فلسطين قطاع غزة صحة غزة العدوان الإسرائيلي مستشفيات غزة

