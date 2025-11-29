صحة غزة: 70 ألف شهيد منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء حرب إسرائيل على غزة في السابع من أكتوبر 2023 تجاوزت 70 ألف شخص.

حصيلة قتلى الحرب

وقالت الوزارة في بيان إن عدد القتلى ارتفع إلى 70,100، موضحة أن الحصيلة تشمل 299 جثة تمت إضافتها بعد استكمال إجراءات التوثيق من الجهات المختصة.

وأضافت الوزارة أن 354 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي بضغط أمريكي، رغم تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن خرق الهدنة.

وأشارت إلى أن جثتين وصلتا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، إحداهما انتشلت من تحت الأنقاض، ما يعكس استمرار الوضع الإنساني الحرج رغم سريان الهدنة.

وما يزال القطاع يعيش أزمة إنسانية عميقة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء وتضرر واسع للبنية التحتية والمرافق الصحية.