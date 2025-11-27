صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة 14 شهيدا (5 شهداء جدد، 9 انتشال) خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية – غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وأضافت: “ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 352، وكذلك إجمالي الإصابات: 896، وإجمالي الانتشال: 605”.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,799 شهيدًا و170,972 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفق التقرير الفلسطيني.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".

في حين نسبت الوكالة لمصادر في الهلال الأحمر القول إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.

وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا ومتواصلا منذ منتصف ليلة أمس الأول، الثلاثاء، حيث تشارك قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات.

وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب المحافظة؛ ما يرفع عدد شهدائها الى 57 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 يناير الماضي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "قباطية" - أمس الأربعاء - ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته.