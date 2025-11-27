قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بـ بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم
مدبولي: مستمرون في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني إعادة إعمار غزة
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة
برق على المريخ.. عواصف قصيرة تُسمع ولا تُرى| ماذا يحدث؟
رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم
رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأمن الدوائي والبحث العلمي أساس رفع كفاءة التأمين الصحي
مطالب برلمانية للحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفتح ملفات القيم والانضباط والوعي
البابا لاوُن للصحفيين على متن الطائرة: زيارتنا إلى تركيا ولبنان رسالة سلام ووحدة للعالم
أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة لمصر | صور
الزراعة: توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء
صحة غزة: المستشفيات استقبلت 14 شهيدا خلال 24 ساعة

محمود نوفل

استقبلت مستشفيات قطاع غزة 14 شهيدا (5 شهداء جدد، 9 انتشال) خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية – غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها: “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة”.

وأضافت: “ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): فقد بلغ إجمالي الشهداء: 352، وكذلك إجمالي الإصابات: 896، وإجمالي الانتشال: 605”.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 69,799 شهيدًا و170,972 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفق التقرير الفلسطيني.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في أغلبية مناطق المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، القول إن قوات الاحتلال تكثف مداهمتها منازل المواطنين الفلسطينيين في أغلب مناطق المحافظة، وتحتجز العديد منهم وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 70 محتجزا؛ غالبيتهم من بلدة "طمون".

في حين نسبت الوكالة لمصادر في الهلال الأحمر القول إن طواقمها تعاملت مع 16 إصابة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ومن بينهم رجل مسن (85 عاما)، حيث نقلت 5 إصابات إلى المستشفى، فيما تم التعامل مع باقي الحالات ميدانيا.

وتشهد محافظة طوباس عدوانا واسعا ومتواصلا منذ منتصف ليلة أمس الأول، الثلاثاء، حيث تشارك قوات كبيرة من الجيش برفقة جرافات.

وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب المحافظة؛ ما يرفع عدد شهدائها الى 57 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في 21 يناير الماضي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت "قباطية" - أمس الأربعاء  - ونشرت الفرق الراجلة في الشوارع، وفرق القناصة، وأطلقت الرصاص الحي وداهمت منزلاً وفتشته. 

قطاع غزة مستشفيات قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية وقف إطلاق النار في غزة العدوان الإسرائيلي على غزة

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

السلوكيات السلبية

تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين

سيارات جديدة 2026 في مصر

منها تاليانت واكسنت RB ..سيارات جديدة 2026 في مصر

هواتف بوكو

هل هاتفك منهم.. أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3؟

هاتف Realme P4x القادم

تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد