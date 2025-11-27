تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل

تعرض سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 27-11-2025، لهزة جديدة داخل محلات الصاغة المصرية.

تراجع جديد

وفقد سعر الذهب في مصر ما يقرب من 10 جنيهات جديدة في بدء تعاملات مساء اليوم، ليستمر بذلك معدلات نزيف المعدن الأصفر.

تحركات أسبوعية

على مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر الذهب نحو 500 جنيه علي الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5520 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6308 جنيهات للبيع و 6360 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثرتداولا نحو 5520 جنيها للبيع و 5565 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4731 جنيها للبيع و 4770 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3680 جنيها للبيع و 3710 جنيهات للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.16 ألف جنيه للبيع و 44.52 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4157 دولارا للبيع و 4158دولارا للشراء.