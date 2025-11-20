الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم، الخميس 20 نوفمبر 2025، اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر - شراء

سجلت أسعار الذهب قبل نهاية تعاملات اليوم، الخميس، في مصر كالآتي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6194 جنيها.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 5420 جنيها.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 4645 جنيهًا.

سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 3613 جنيهًا.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لا سيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.