سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6358 جنيها

أقل سعر بيع: 6371 جنيها

متوسط السعر 6364 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 5565 جنيها

أقل سعر بيع: 5574 جنيها

متوسط السعر: 5570 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4762 جنيها

أقل سعر بيع: 4778 جنيها

متوسط السعر: 4771 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3703 جنيها

أقل سعر بيع: 3713 جنيها

متوسط السعر: 3709 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44512 جنيها

أقل سعر بيع: 45160 جنيها

متوسط السعر: 44836 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 198350 جنيها

سعر البيع: : 197640 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4166.76 دولار اليوم

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.