كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي: 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر  اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 6358 جنيها 

أقل سعر بيع: 6371 جنيها 

متوسط السعر 6364 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 5565 جنيها 

أقل سعر بيع: 5574 جنيها 

متوسط السعر: 5570 جنيها 
 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 4762 جنيها 

أقل سعر بيع: 4778 جنيها 

متوسط السعر: 4771 جنيها 

 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر شراء: 3703 جنيها 

أقل سعر بيع: 3713 جنيها

متوسط السعر: 3709 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44512 جنيها 

أقل سعر بيع: 45160 جنيها 

متوسط السعر: 44836 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري  اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025:

سعر الشراء: 198350 جنيها

سعر البيع: : 197640 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب نحو 4166.76 دولار اليوم 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الجنيه الذهب متوسط سعر الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 21

