أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم 26 نوفمبر.. حركة نشطة بجميع العيارات

أسعار الذهب اليوم في مصر .. تشهد أسواق الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 حالة من النشاط الملحوظ، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، في ظل الارتفاع المتواصل في السعر العالمي للأوقية.

مع اعتماد شريحة كبيرة من المصريين على الذهب كملاذ آمن للحفاظ على القيمة الشرائية، تتجه الأنظار يوميًا نحو مؤشرات الأسعار في الأسواق المحلية والدولية لمعرفة اتجاهات السوق وتوقع مستويات الحركة خلال الفترات المقبلة.

هذا التوقع يجيء بالتزامن مع تغيرات اقتصادية متلاحقة عالميًا، دفعت أسعار الذهب الدولية إلى مستويات مرتفعة تعكس حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق المالية العالمية.

سعر الذهب بالدولار في البورصة العالمية

بلغ سعر أوقية الذهب في الأسواق الدولية 3971.67 دولار للبيع و3971.3 دولار للشراء، وهو مستوى يعكس استمرار الضغوط الصعودية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

وسجلت الأوقية هذا الارتفاع بفعل بيانات اقتصادية عالمية مرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة ومخاوف التراجع الاقتصادي، ما دفع المستثمرين للإقبال على الذهب بوصفه أصلًا استثماريًا آمنًا يحافظ على القيمة في أوقات التقلبات، وخاصة مع توتر أسواق الأسهم والعملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم 26 نوفمبر 2025

على مستوى السوق المحلية، تستمر أسعار الذهب في التحرك داخل نطاقات تتأثر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة العرض والطلب داخل محال الصاغة.

وسجل عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، أسعارًا تراوحت بين 6074 جنيهًا للبيع و6040 جنيهًا للشراء، ليبقى معيارًا أساسيًا في تحديد اتجاهات بقية العيارات. ويُعد هذا العيار الخيار الأول للمستثمرين الراغبين في شراء الذهب الخالص بنسبة 99.9% دون إضافات.

سعر الذهب عيار 22

جاء عيار 22 بسعر 5568 جنيهًا للبيع و5537 جنيهًا للشراء، وهو العيار الذي يقبل عليه كثير من المواطنين في بعض المحافظات باعتباره قريبًا من درجة نقاء عيار 24 لكنه أقل تكلفة، وبالتالي يحقق توازنًا مناسبًا بين الجودة والسعر.

ويشهد عيار 22 استخدامًا واسعًا لدى فئات معينة خاصة في المحافظات الساحلية والصعيد.

سعر الذهب عيار 21

ويبرز عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، حيث سجل اليوم 5315 جنيهًا للبيع و5285 جنيهًا للشراء. ويُعد هذا العيار الأكثر طلبًا لدى المقبلين على الزواج، نظرًا لاعتماده في أغلب المشغولات الذهبية، مما يجعله العيار الأهم في تحديد حركة السوق اليومية. ويعكس سلوك المستهلكين المحليين اعتمادًا كبيرًا على هذا العيار تحديدًا في الادخار والاستثمار والاستهلاك.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لعيار 18، فقد سجل 4556 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار بكثرة في المشغولات ذات التصميمات الحديثة، خاصة لدى الشباب ومحبي الأذواق الأوروبية.

يُعد عيار 18 خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لهؤلاء الذين يرغبون في اقتناء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24.

أسعار الذهب عيار 14 وعيار 12

وبسعر 3550 جنيهًا للبيع و3516.75 جنيه للشراء، يواصل عيار 14 حضوره كأحد الخيارات الاقتصادية للمستهلكين، خصوصًا في المصوغات ذات الوزن الخفيف أو الهدايا الذهبية.

أما عيار 12 فقد وصل إلى 3037 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، ويعتمد عليه بعض المستهلكين في أغراض الادخار منخفض التكلفة.

سعر الذهب عيار 9.. الأرخص في السوق

يستقر عيار 9 عند 2282.25 جنيه للبيع و2260.75 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل تكلفة بين العيارات المختلفة، ويستخدم عادة في المشغولات البسيطة أو القطع الصغيرة، كما يشكل خيارًا محدودًا في الاستخدام داخل السوق المحلية لكنه متاح في بعض المحال.

الجنيه الذهب يحافظ على جاذبيته

يحتفظ الجنيه الذهب بمكانته الكبيرة لدى المواطنين والمستثمرين، نظرًا لكونه وحدة ادخارية جاهزة يمكن بيعها وشراؤها بسهولة دون خسائر كبيرة في المصنعية.

سجل الجنيه الذهب اليوم سعر 42520 جنيهًا للبيع و42280 جنيهًا للشراء.

ويقبل عليه الكثيرون باعتباره وسيلة ادخار مستقرة خاصة في الفترات التي تتزايد فيها المخاوف الاقتصادية أو تقل فيها الثقة في الأدوات الأخرى.

تأثيرات السوق العالمية على الأسعار المحلية

يعتمد سوق الذهب المصري بشكل وثيق على حركة الأسعار العالمية، إذ يرتبط السعر المحلي مباشرة بالتغيرات التي تشهدها البورصات الدولية.

يؤدي أي ارتفاع في سعر الأوقية إلى صعود الأسعار داخل مصر، وهو ما يلاحظه المستهلكون يوميًا.

كما تلعب معدلات التضخم العالمية وقرارات الفائدة الأمريكية دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السوق، ما يجعل الذهب في حالة حركة مستمرة بين الصعود والهبوط.