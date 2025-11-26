سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6360 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6320 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 5830 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 5795 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5565 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5530 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4770 جنيهًا .

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4740 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3710 جنيهًا .

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3685 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3180 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3160 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 44520 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 44240 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب محليا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو197820 جنيها.

سجّل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 196575جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميا

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4145.77 جنيه

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية.. يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا.. عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.