اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-11-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم


يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 26-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44،440 ألف جنيه.
بورصة الذهب مباشر
سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  4136 دولارًا


سعر الذهب عيار 18
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4761 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21
سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5555 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

الذهب


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 63491 جنيها.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الجنيه الذهب الذهب سعر الذهب عالميًا سعر الذهب

جانب من المضبوطات
مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

